Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sarıyer’de kayıp iki balıkçı aranıyor

’de kayıp iki balıkçı aranıyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Sarıyer’de kayıp iki balıkçı aranıyor
Sarıyer Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları, su altı arama ve kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde kazanın meydana geldiği noktada kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına yeniden başladı.
Teknedeki 6 kişiden üçünün kurtulduğu geri kalan üç kişinin arama çalışmasında, üç çocuk babası Türkmenistan uyruklu Begench Ovliyagulivyev'un cesedi teknenin güvertesinde bulunmuştu. Kayıp Yusuf Coşkun ve İlyas Domaç'ı bulma çalışmalarına devam ediliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıyer’de kayıp iki balıkçı aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN