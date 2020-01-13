Sarıyer’de kayıp iki balıkçı aranıyor

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Sarıyer Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Kurtarma Gemisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi su dalgıç ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti dalgıçları, su altı arama ve kurtarma ekipleri, dün sabah saatlerinde kazanın meydana geldiği noktada kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına yeniden başladı.Teknedeki 6 kişiden üçünün kurtulduğu geri kalan üç kişinin arama çalışmasında, üç çocuk babası Türkmenistan uyruklu Begench Ovliyagulivyev'un cesedi teknenin güvertesinde bulunmuştu. Kayıp Yusuf Coşkun ve İlyas Domaç'ı bulma çalışmalarına devam ediliyor.