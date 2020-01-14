Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti Siyaset Akademisi’nde ilk ders Erdoğan’dan

’nde ilk ders Erdoğan’dan

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 14.1.2020
AK Parti Siyaset Akademisi’nde ilk ders Erdoğan’dan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, düzenlediği basın toplantısında partisinin 19'uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını bildirdi. Dağ, Siyaset Akademisi'nin 2008 yılından bu yana 18 dönemdir kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek "38 ilimizde gerçekleştireceğimiz Siyaset Akademisi kayıtları bugün (dün) itibarıyla başlamıştır. Katılımcılar 13-27 Ocak tarihlerinde başvuru yapabileceklerdir" dedi. Dağ, Siyaset Akademisi'nde ders sürecinin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da vereceği dersle 38 ilde eş zamanlı olarak başlayacağını kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Siyaset Akademisi’nde ilk ders Erdoğan’dan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN