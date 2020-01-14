AK Parti Siyaset Akademisi’nde ilk ders Erdoğan’dan

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, düzenlediği basın toplantısında partisinin 19'uncu dönem Siyaset Akademisi kayıtlarının başladığını bildirdi. Dağ, Siyaset Akademisi'nin 2008 yılından bu yana 18 dönemdir kesintisiz olarak devam ettiğini belirterek "38 ilimizde gerçekleştireceğimiz Siyaset Akademisi kayıtları bugün (dün) itibarıyla başlamıştır. Katılımcılar 13-27 Ocak tarihlerinde başvuru yapabileceklerdir" dedi. Dağ, Siyaset Akademisi'nde ders sürecinin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da vereceği dersle 38 ilde eş zamanlı olarak başlayacağını kaydetti.