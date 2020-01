‘Ateşkes barışın temeli olacak’

Türkiye'de CHP başta olmak üzere "Libya'da ne işimiz var" diyenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasiyle ateşkes imzalanması sonucu sessizliğe büründü. Türkiye, Erdoğan'ın barış diplomasisi sonucu Libya'da çözümün merkezi oldu. Savaşa seyirci kalan ülkeler oyuna dahil olamabilmek için Ankara ile temas kurma yarışına girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Külliye'de ağırladı.

İlk olarak baş başa görüşen Erdoğan ile Conte, ardından çalışma yemeğinde başta Libya ve Suriye meselesi olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Yaklaşık 2.5 saatlik görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şöyle dedi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yaptığı görüşme sonrası açıklama

* Ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık. Ayrıca Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Türkiye'nin sahada sükunetin tesisi, siyasi sürecin ilerletilmesi ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında Conte'yi bilgilendirdim. İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına dönük çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım. BM Genel Sekreteri ile Libya Özel Temsilcisi'nin girişimlerini ve Berlin sürecini desteklemeye devam ediyoruz.

* Hafta sonu Berlin'de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek şahsım, gerekse Conte bizler de Berlin'e katılma noktasında kararlılığımız var. Geçen Çarşamba günü İstanbul'da Sayın Putin'le açıklama yaptık. Bu açıklamayla birlikte ateşkes dün gece yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi temele oturtulması için gayret göstermekteyiz.







BM GÖZLEMCİ OLMALI

* Libya'da özellikle de Sayın Guterres'le yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse burada BM'nin bir görevlendirme yapması süreci, ateşkes sürecinin güçlü şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır. Berlin sürecine gelince Berlin'de liderler olarak bir ateşkes sürecinin çok daha güçlü hale getirmek için zaten bir araya geleceğiz. Temennim odur ki bu süreçte de özellikle Libya'daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı oluruz.

* Berlin süreciyle alakalı olarak her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere bakınca güçlü katılım var. Güçlü katılımla birlikte günübirlik de olsa yapılacak çalışmada güçlü netice çıkacaktır. Bugün Moskova'da yapılan çalışmalar Berlin sürecinin altyapısını oluşturacaktır.

* Şu anda Moskova'daki çalışmaların içinde her şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta Hafter ve ekibi var. Tüm bunların yanında gerek Rusya tarafı gerekse Türkiye tarafı olarak bizler de başından itibaren bu işe verdiğimiz destekle geçen Çarşamba Putin'le birlikte İstanbul'da yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca ele almıştık. Bu bir yerde bu sürecin ilk adımlarıydı. Moskova'dan çıkacak neticeyle metin ortada olacak. Metin ortada olacağı için bu metinle beraber Berlin'e gideceğiz ve Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes tüm Libyalı kardeşlerimiz, Libyalı dostlarımızın geleceği için bir barış temelini oluşturmuş olur.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den Libya açıklaması

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

* İtalya genel ihracatımız içinde üçüncü sırada, genel ithalatımız içinde beşinci sırada. 20 milyar dolara kadar yükselen ticari ekonomik ilişkilerimizin bu olumlu seyri bizi memnun etmekle birlikte yeterli bulmuyoruz. Daha önce belirlediğimiz hedef 30 milyar dolardı. 30 milyar dolar hedefine kararlı şekilde yürümeliyiz.



TÜRK-RUS DEKLARASYONU İLE GİDİŞAT OLUMLU

İtalya Başbakanı Conte,Türkiye ve İtalya'nın karşısında terörizm, göç akınları, Ortadoğu ve Akdeniz'deki istikrarsızlıklar gibi ortak sınamalar olduğunu söyledi. Conte, "Sayın Erdoğan ile birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkes ile sınırlandırılması konusunda hem fikiriz. Türk-Rus deklarasyonu sayesinde gidişatın olumlu olduğunu görüyoruz ve önemli bir fırsat penceresi açacağını ümit ediyorum. BM himayesinde barışçıl bir sürece girileceğine inanıyorum. Amaç bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya" dedi.







MİLLİ MAÇI BERABER İZLEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçının 12 Haziran'da Roma'da milli takımlarımız arasında oynanacağını hatırlatarak, "Sportmence mücadele olması temennisiyle iki takıma başarılar diliyorum. Maçı beraber izleyeceğiz. Herhalde güzel evsahipliği yaparlar bize" dedi.



ARAP BİRLİĞİ VE MISIR'DAN DESTEK

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Libya'da ilan edilen koşulsuz ateşkesi memnuniyetle karşılıyor ve kardeş ülke Libya'da akan kanın durmasını sağlayacak herkese desteğini ifade ediyoruz" denildi. Bakanlık, Mısır'ın, Libya ve komşu ülkelerin birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir çözüme destek verdiğini ifade etti. Arap Birliği de yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, Libya'daki bütün taraflara ateşkese uymaları ve gerginliği artıracak faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de "Alman hükümeti olarak Rusya Devlet Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanının çabaları sonucunda yürürlüğe giren ateşkesten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN BERLİN'DEKİ BARIŞ KONFERANSI'NA KATILACAK

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin yanı sıra Türkiye, İtalya, Almanya, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla 19 Ocak'ta Berlin Barış Konferansı toplanacak. Toplantıya ayrıca, Tunus, Cezayir, Katar, Nijer, Çad, Yunanistan'ın da katılımının gündemde olduğu, katılımla ilgili müzakerelerin sürdüğü belirtildi. Zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğünde bölgede sağlanan ateşkesin korunması için atılacak adımlar ile soruna siyasi çözüm bulmak için yürütülecek çalışmalar değerlendirilecek. Libya'da ateşkesin sağlanması ve soruna siyasi çözüm bulmak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Erdoğan da Berlin Barış Konferansı'na katılacak. Erdoğan, son 15 günde Almanya Başbakanı Merkel ile 4 kez telefonla görüşerek Libya meselesini ele aldı. Başkan Erdoğan, geçen hafta sonu İstanbul'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i, Tunus Meclis Başkanı Raşid el- Gannuşi'yi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Libya'daki meşru hükümetin Başbakanı Fayiz es Searrac'ı kabul etmişti. Erdoğan, 8 Ocak'ta İstanbul'da Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmede ateşkes çağrısı yapmıştı. Geçen cumartesi günü Moskova'da Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya gelen Putin, bu görüşmenin ardından Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.