CHP'den AK Parti'ye geçen Doğan Öztürk kimdir? Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk nereli ve kaç yaşında?

Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan Doğan Öztürk, Meclis Grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından resmen AK Parti'ye geçiş yapmış oldu. Kendisiyle beraber farklı illerde ve partilere bağlı olarak görev yapmakta olan 5 isim de parti değişikliği yaptı. Bu konunun gündeme gelmesiyle vatandaşlar, 'Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk kimdir?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, CHP'den AK Parti'ye geçen Doğan Öztürk kimdir? İşte hakkında tüm detaylar…

DÜZİÇİ BÖCEKLİ BELEDİYE BAŞKANI DOĞAN ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1973 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen Doğan Öztürk 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Osmaniye Böcekli Belde Belediye Başkanı olmuştur. Öztürk, 14 Ocak 2020 tarihinde Başkan Erdoğan'ın taktığı rozetle AK Parti'ye geçmiştir.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI

İyi Partili Kayseri - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek

Saadet Partili Osmaniye - Hasanbey ilçesi Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu

CHP'li Osmaniye Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk

Bağımsız olan Elazığ - Keban ilçesi Belediye Başkanı Fethiye Atlı

Bağımsız olan Erzurum Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan