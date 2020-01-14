Demirtaş’ın kitaplarını satan İBB’ye sert tepki

CHP'li İBB yönetimi bir skandala daha imza attı. PKK propagandası ve 6-8 Ekim olayları ile terör faaliyeti yürütmekten suçlu bulanan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatro oyununu sergiledikten sonra yazdığı kitaplar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satışa sunuldu. İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulan kitaplar sonrasında 7'den 70'e herkes CHP'li İBB'ye tepki gösterdi. Sosyal medyada vatandaşlar tepkilerini şu şekilde dile getirdi:

* "Atatürkün itleri" diyen teröristlerin kitabı Atatürk'ün partisi tarafından satılıyor ve Kemalistler bunu savunuyor.

* Terörist yazar, teröristler anısına kitap yazmış alın da okuyun İBB Kitapçısı'ndan.

İBB, Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmaya başladı!

* Karısına uygarca davranır ama dağa çıkarttığı Kürt kızlarının ırzına geçer PKK. Şiir yazar ama Kobani bahanesi ile militanları 53 sivili linç eder. İşte tiyatro budur, kansız aptallara istediği yüzünü izletir.

* Yazdığı " Seher" isimli kitabın 13 Mart 2016'da Ankara'da otobüs duraklarına gerçekleştirilen 36 kişinin öldüğü, 344 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Seher Çağla Demir'e atfedildiğini biliyor muydunuz?

* Kitabını basan, satan, alıp da okuyan, reklamını yapan, onun çizgisini beğenen ve aksini iddia edende terörist oğlu teröristtir.



'KİMSE TÜRK MİLLETİNE MASAL ANLATMASIN'

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, Selahattin Demirtaş'a ait kitapların İBB'nin İstanbul Kitapçısı'nda satışa çıkarılmasını protesto etti. TGB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Selahattin Demirtaş terör destekçisidir! Kimse Türk milletine masal anlatmasın! Tiyatroyla, şiirle, kitapla kimse onu şirin göstermeye çalışmasın. İBB rafları PKK kitaplığı olamaz! 16 milyon İstanbullu, PKK'nın kitapları İBB raflarına koyulsun diye oy vermedi. Demirtaş'ın kitapları derhal satıştan kaldırılmalıdır."