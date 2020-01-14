Evlat nöbetindeki annelerden sert tepki: Yazıklar olsun size

Diyarbakır'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, cezaevindeki HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı 'Devran' adlı öykünün tiyatrosuna katılan CHP'lilere tepki gösterdi.







Evlat nöbetindeki annelerden Hatice Levent: Evlatlarımızın dağa çıkarılmasından sorumlu olan bir kişinin yazdığı tiyatro oyununa giden CHP'liler annelere nasıl hesap verecek.

Süleyman Aydın: HDP PKK demektir, CHP neden görmezlikten geliyor.

Fatma Akkuş: Bizim çocuklarımızın şu an dağda olmasının sorumlusu HDP'dir. CHP de, HDP'nin peşinden gidiyor. Selahattin Demirtaş, çocuklarımızı dağa götüren bu partinin genel başkanı. CHP, kalkıp Demirtaş'ın oyununa gidiyor. Sözde tiyatro. Oraya gidenler eğer anneyse, gelip bizi ziyaret etsinler.

Fatma Bingöl: Tiyatroya gideceklerine, gelip bizim yaşadığımız gerçek hayatı görsünler.

Tanıdık yüzler terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın oyununda buluştular!

AİLE SAYISI 67'YE YÜKSELDİ



Çocukları terör örgütünce kaçırılan ailelerin evlat nöbetine 2 aile daha katıldı. 134'üncü gününe giren eylemde aile sayısı 67'ye yükseldi. Diyarbakır'da Kayapınar ilçesinden 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan kızı Pelda için oturma eylemine katılan Anne Gevriye Ayhan ile Bingöl'den gelen baba Metin Açan, 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun için eyleme katıldı.







ANNELERİN YANINA DAVET EDİYORUM



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Orada bir tiyatro var. Diyarbakır'da HDP binası önünde gerçek bir hayat var. O fotoğraf karesindekileri ben Diyarbakır'daki annelerin yanına davet ediyorum. Oradaki annelerin feryadını da bir görsünler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Daha önce de kahvaltılı toplantılarla birlikte görüntü vermişlerdi. Bunu toplumu AK Parti karşıtlığında bir araya getirme noktasında bir hareket olarak görüyorum.

HDP önündeki ailelerden CHP'ye tepki