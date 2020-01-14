Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

'te 8 düzensiz yakalandı

'te yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.1.2020 16:14
Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen grubun yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'e geçeceği belirlenen 27 MA 9084 panelvan aracı, Hamurkesen-Kapçağız mahalleleri mevkisinde durdurmak istedi. Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymadığı araç, takip sonucunda yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya başlayan sürücü H.E.A. kovalamaca neticesinde gözaltına alındı.

Araçta bulunan Suriye uyruklu 8 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişi için organizatörlük yaptığı iddiasıyla hakkında daha önce de işlem yapıldığı tespit edilen H.E.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN