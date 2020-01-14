Haftanin’den acı haber: 1 asker ve 1 korucu şehit

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için süren operasyonda çıkan çatışmada bir asker ile bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı. Çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay (27) ile güvenlik korucusu İlyas Bağater için Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Bayram Günay'ın şehadet haberi Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Dereköy köyünde yaşayan ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Bayram Günay'ın köyünde, şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Tepeköy'de bugün toprağa verileceği öğrenildi.