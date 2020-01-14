İBB’nin SMS’le attığı işçi davayı kazandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPER, İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT, Spor İstanbul ve İSTGÜVEN'den çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 140'ıncı günü geride kaldı. Daha önce aralarında 21 yıllık çalışanların da olduğu Medya A.Ş'de Seyit Vural, Samet Baştekin ve son olarak Enes Kocaman, Sümeyra Akbıyık'ın mahkeme kararı ile işe iadesinin ardından işçilere sevindirici bir haber daha geldi. 'İki seçim arası işe alındılar' denilerek çıkartılan işçilerden biri olan Cengiz Taşkın açtığı işe iade davasını kazandı. İSTGÜVEN şirketinde park ve bahçelerde güvenlik olarak 27 Mart'ta çalışmaya başlayan Taşkın 27 Ağustos'ta sms ile çıkarılmıştı. Taşkın'ın işe iadesiyle ilgili alınan mahkeme kararı emsal niteliği taşıyor. AK Parti grubunun önerisiyle kurulan İBB araştırma komisyonun 'İşten çıkartmalar hukuksuzdur' sonucuna varmıştı.