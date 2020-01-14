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'da operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

'da helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.1.2020 06:56 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 08:10
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
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