İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Mustafa İlmek kimdir? İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek kaç yaşında ve nereli?

Kayseri İncesu Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Mustafa İlmek, daha önce yaptığı açıklamada ilçe meclis üyeleri ile birlikte İYİ Parti'den AK Parti'ye geçeceğini açıklamıştı. Bugün gerçekleştirilen AK Parti Meclis Grup toplantısının ardından Belediye Başkanlarının rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı. Bu noktada pek çok vatandaş ise 'İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Mustafa İlmek kimdir?' aratmalarını gerçekleştiriyor. Peki, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek kaç yaşında nereli? İşte ayrıntılar…

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN MUSTAFA İLMEK KİMDİR? İNCESU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA İLMEK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Kayseri'de 15 Ağustos 1977 tarihinde dünyaya gelen İlmek, ilk ve ortaöğretiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yapmakta olan İlmek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 MART SEÇİMLERİNDE YÜZDE 50 OY ALMIŞTI!

İncesu 'da 31 Mart 2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde Mustafa İlmek yüzde 50 'lik bir oy almıştı. 8 bin 213 kişinin oyunu alarak yüzde 50,35 oy alan İlmek seçimleri İYİ Parti adayı iken kazanmıştı.