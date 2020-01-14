Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 34’e yükseldi

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 ilde operasyon eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 4 şüpheli de öğlen saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan şahıslardan 11'inin Kocaeli'de adliye ve koruma memuru olarak görevlerinin sürdürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.