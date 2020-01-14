Moskova’da ateşkes diplomasisi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'la, gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter arasında ateşkes anlaşmasının imzalanması için dün Moskova'da hızlı bir diplomasi trafiği yürütüldü. Görüşmeler öncesinde, arabuluculuk görevini üstlenen Türk ve Rus heyetleri toplantı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yer aldığı toplantıda, arabuluculuk görevleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Çavuşoğlu ve Akar, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Serrac'la Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konukevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, ateşkes anlaşmasının nasıl olacağı masaya yatırıldı. Lavrov ve Şoygu ise Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'le görüştü. Ardından, Türk ve Rus heyetler ile Serrac ve Hafter'in katılacağı genel kurul toplantısı yapıldı.Toplantının ardından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık. Metin nihai hale geldikten sonra Sayın Serrac ve Sayın Mişri (Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı) imzalayarak Türkiye tarafına teslim ettiler. Hafter tarafı ateşkesi imzalamak için yarın (bugün) sabaha kadar süre istedi" dedi. Öte yandan Çavuşoğlu, dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

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