“O zaman İmamoğlu’nun meşruiyeti de tartışılır”

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul protokolünden çekiliyoruz" açıklamasını değerlendirdi: "İBB Başkanı, meclis yetki vermeden protokolden çekilemez. Meclis iradesini yok saymanın daha farklı boyutları olur. Bu meclisin meşruiyetini yok sayıyorsa, önce kendi meşruiyetini tartışmış olur. Bu meclis bu kararın arkasında durduğu müddetçe İBB bu protokolden çekilemez. Hukuki hiçbir karşılığı yoktur. Bu protokol kabul edilmiştir ve devam etmektedir."