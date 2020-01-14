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'da şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 14.1.2020 17:29
Samsun'da uyuşturucu şüphelisi 2 kardeş tutuklandı

Bafra Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışmada, 2 kardeşin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Şüphelilerden gözaltına alınan S.D'nin ikametinde arama yapan ekipler, 25 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin 580 lira ele geçirdi.

S.D'nin ağabeyi A.D'yi de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalayan ekipler, şüphelinin üst aramasında 27 küçük paket halinde sentetik uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Samsun'da uyuşturucu şüphelisi 2 kardeş tutuklandı
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