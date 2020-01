Son dakika haberi: Bakanlığın hileli ürünler listesinde Şişli'deki o kebapçı da var! Lahmacun harcında tespit edildi...

2020 yılına ait ilk hileli ürünler listesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu listeye göre bazı gıda teröristlerinin vatandaşa dana eti ve kuzu eti yerine domuz eti ile at eti yedirdikleri ortaya çıktı. Aileler teker teker listeyi kontrol ederken çocukları için oldukça endişelendi. Gurme Gıda olarak bilinen merkezi Kocaeli'nde bulunan markanın sucuklarında, Fethiye'de Serkul 1 ve Serkul 2 restaurantlarında, Aydın'daki Karanfil Otel'de domuz eti; Esenler'deki Kurban Et Gıda isimli kasapta çiğ kıymada ve Serdivan Sakarya'daki Yüzet Et ürünleri mağazında at eti tespit edildi. İstanbul Şişli'ye bağlı Mecidiyeköy'deki Buket İst Lahmacun firmasında da lahmacun harcında kanatlı eti tespit edildi. Özellikle öğrencilerin uğrak yeri olan mekanda böyle bir olayın yaşanması orada lahmacun yiyenleri panikletti. Hileli ürünler listesinin tamamını haberimizde inceleyebilirsiniz...

2020 HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ! (DOMUZ ETİ VE AT ETİ İÇEREN ÜRÜNLER)

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri 2020 yılında yapılan denetimlere bağlı olarak 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığını ortaya çıkardı.

Hazırlanan listede daha önce de vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edilen ve ürünleri satılan Gurme Gıda yine yer aldı. Gurme Gıda'nın Bifet tesciliyle farklı marketlerde ürünlerini satmaya devam ettiği iddia edildi.