Son dakika: Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili flaş açıklama: Tüm sorumlular cezalandırılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Devrim Muhafızları'nın yanlışlıkla vurduğunu açıkladığı yolcu uçağının vurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

176 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak 'affedilemez bir hata' yorumunu yapan Ruhani, "Uçak olayı trajik ve dikkatlice incelenmesi gereken bir olaydı. Bu olaydan sadece tek bir kişi sorumlu olamaz" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililerin hatalarını kabul ettiklerine dikkat çeken Ruhani, bunun 'iyi bir ilk adım' olduğunu belirterek, İran halkının böyle bir olayın tekrarlanmayacağından emin olması gerektiğini söyledi.

İran'dan "Uçağı kazara vurduk" itirafı!

Hükümetin İranlılara ve kazada hayatını kaybeden insanların uluslarına karşı sorumlu olduğunu kaydeden Ruhani, olayda sorumluluğu olan kim varsa cezalandırılacağını belirtti.





8 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları, 176 yolcusu bulunan Ukrayna Havayolları'na ait uçağı hava savunma operatörlerinin seyir füzesi sanmaları nedeniyle düşürdüklerini açıklamıştı. Olayın ardından İran'ın birçok kentinde hükümet ve rejim karşıtı gösteriler başlamış, İranlılar dini lider Hamaney'e istifa çağrıları yapmıştı.

GÖZALTILAR BAŞLADI

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bazı kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İsmaili, uçağın kara kutusunun Fransa'ya gönderildiğini belirtti.

İsmaili, uçağın düşürülmesiyle ilgili soruşturmanın başlamasının üzerinden 72 saat geçtiğine işaret ederek, bu kapsamda bazı kişilerin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü ayrıca İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'nin gösterilere katılması ve fotoğraf çekmesinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

İsmaili, uluslararası hukukta bu tür şahısların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve halkın İngiliz Büyükelçinin sınır dışı edilmesini beklediğini savundu.