Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Savcı düğmeye bastı: 14'ü yakalandı

Son dakika: Savcı düğmeye bastı: 14'ü yakalandı

FETÖ'nün 'deki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 10:35
Son dakika: Savcı düğmeye bastı: 14'ü yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

24'ü muvazzaf 6'sı meslekten ihraç olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

14'Ü GÖZALTINA ALINDI!

Karar üzerine bu sabah Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı. 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FETÖ’nün renklendirme imamları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Savcı düğmeye bastı: 14'ü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN