Adnan Oktar davasında şoke eden detaylar! Prezervatiflere bakın kaç lira harcamışlar
Adnan Oktar organize suç örgütü dosyasında şoke edici bilgiler gelmeye devam ediyor. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda ortaya çıkan fatura ise hayretler içinde bıraktı. Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik dava dosyasındaki MASAK raporunda Al Paçino kod adlı sanıklardan Serkan Demir'in 4 yılda 69 bin TL'lik prezervatif satın aldığı görülüyor. Ayrıca raporda Prezervatif satış sitesine 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderildiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:35Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 10:30
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada yer alan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda ilginç bir detay ortaya çıktı. (Milliyet)