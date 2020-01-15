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, 'na bakarak söyledi: 'u yapacağız!

Ankara'da başlayan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklamalarda bulundu. 'a temelsiz iddialarla karşı çıkan 'li Başkanı 'nun da katıldığı programda , İmamoğlu'nun yüzüne bakarak "Kanal 'u yapacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 15:34
Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'na bakarak söyledi: Kanal İstanbul'u yapacağız!

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği, Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da ATO Congresium'da başladı. İki gün sürecek programın açılışı bugün yapıldı. Açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bir konuşma yaptı.

Toplantıya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'na bakarak "Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi

KURUM KONUŞTU, SALON YIKILDI

Bakan Kurum, konuşmasında Kanal İstanbul'u yapacaklarını bir kez daha vurguladı. O sözleri ise salondakilerden alkış aldı. Kameralar da o esnada İBB Başkanı İmamoğlu'nu böyle görüntüledi.

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Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'na bakarak söyledi: Kanal İstanbul'u yapacağız!
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