Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi

'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi

'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 sığınak ile ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:47
Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Tatvan kırsalındaki bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak, araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine, 14 Ocak'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-03 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyona, 12 jandarma özel harekat, 6 jandarma asayiş komando timi ile güvenlik korucuları katılmıştır. Helikopterle bölgeye sevk edilen birlikler tarafından operasyonda çeşitli ebatlarda 11 sığınak, çok sayıda avcı boy çukuru, 5 büyük boş tüp, küçük boş tüp ve ısıtıcı ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Son dakika: Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN