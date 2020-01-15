Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 134'üncü güne girdi. Evlatlarına kavuşan ailelerin sayısı arttıkça, eyleme katılım da artırıyor. Şu ana kadar HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü evladına kavuşurken dün bir aile daha oturma eylemine katıldı. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 68'e yükseldi. Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde, yaklaşık 6 yıl önce lise öğrencisi Songül Karaman, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Kızının dağa gittiğini ve Suriye'de olduğunu öğrenen anne Hatun Karaman, Diyarbakır'da annelerin çocuklarına kavuştuğunu görünce evlat nöbetine katıldı. Kızının dağa HDP'liler tarafından götürüldüğünü belirten anne Karaman, hasta olmasına rağmen kızını alana kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan PKK'lı terörist R.C. (22), annelerin eyleminden etkilenerek Kuzey Irak'taki kamplardan kaçtı. R.C. ikna yoluyla Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Son 12 günde 4 terörist teslim oldu.

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