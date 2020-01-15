FETÖ’cü kripto teğmenlere operasyon 220 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt imamlarıyla büfe ve kontörlü telefonlardan irtibat sağladıkları belirlenen, 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir TEM, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından 46 ilde düzenlenen operasyonlarda, 125'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 2'si İzmir'de görev yapan 6 F-16 pilotu, İzmir'in Karaburun İlçesi Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Aytekin Eser, daha önce açığa alınan Tekirdağ'ın Malkara İlçesi Jandarma Komutanı Üsteğmen Oktay Oğuz ile Eskişehir Mihalliççik İlçesi Jandarma Komutanı Bilal Türkka'ın da bulunduğu öğrenildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 176 yakalama kararı

* Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 4'ü aktif görevde, 7'si ihraç edilmiş, 9'u emekli olmuş, 2'si istifa etmiş, 2'si naklen tayin edilmiş 3'ü malulen emekli olmuş 27 astsubay ile 4 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

* Konya'da örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada daha önce gözaltına alınan mahrem imamların ifadeleriyle 24'ü muvazzaf 30 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 20 ilde düzenlenen operasyonda, 14'ü gözaltına alındı.

* Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla görüştükleri belirlenen 10 asker gözaltına alındı.







* Samsun'da da ByLock kullandıkları, örgüte ait şirketlerde çalıştıkları, örgütün sendikasına üye oldukları ve Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

* Isparta'da ise örgütün 15 ayrı gaybubet evine düzenlenen operasyonlarda, daha önce örgüt şirketlerinde çalışan 15 kişi gözaltına alındı. Evlerde dijital materyaller, 29 cep telefonu, sahte kimlik ve sahte sürücü belgeleri, 103 bin 800 TL, 20 bin ABD doları ve 88 bin liralık 2 çek ele geçirdi.

* Kocaeli'de FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında zabıt katipleri ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 ilde düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, şüphelilerin 2 adliye imamıyla "patates" hatlarla görüşüp, toplantılarda bir araya geldiklerini belirtti.



Ceyhan TORLAK-Halit TURAN-Özgür ÖZDEMİR-Abbas ÇAKAR-İlhan DEMİRCİOĞLU-Yüksel TEMEL/SABAH