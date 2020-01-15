Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’cü polis adaylarına operasyon: 7 gözaltı

’cü polis adaylarına operasyon: 7 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ’cü mahrem imamlarla irtibatlı polis adaylarına operasyon düzenlendi. ‘Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci’ olan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:03
FETÖ’cü polis adaylarına operasyon: 7 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim alırken mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 'Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci' 8 örgüt üyesi şüpheliye yönelik olarak operasyon için düğmeye basıldı.

7 GÖZALTI

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan örgüt üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’cü polis adaylarına operasyon: 7 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN