İki generale müebbet bir generale tahliye

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilk derece mahkemesinin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'ten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliyesine karar verdi. Daire, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit ve eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında ise isabetsizlik bulunmadığına hükmederek, istinaf başvurularını reddetti.