İmamoğlu'na tepki! Prof. Oktav unvanını sildi ve ekledi: Aslolan vatanseverliktir!

Türkiye'nin tepkisini çeken "demirtaş tiyatrosu" tartışması bitmiyor. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın tiyatro oyununda buluşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sevil Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve HDP'li terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş önceki günlerde Pervin Buldan'ı da yanlarına alarak Demirtaş'ın oyununu izlemiş ve birlikte poz vermişlerdi.

İMAMOĞLU'NUN CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

Eşinin bu karelerde yer almasını ve vatandaşın tepkisini yorumlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise hem terör tutuklusu Demirtaş'ın oyunundaki buluşmayı desteklediğini bildirdi. Ayrıca İmamoğlu'nun eşinin tahsili üzerinden yaptığı yorum ise tepkilere neden oldu;

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense."

PROF. DR. OKTAV TEPKİ OLARAK PROFİLİNDEN ÜNVANINI SİLDİ

İmamoğlu'nun tepeden bakan bu tavrına tepki gösteren isimlerden biri de İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav oldu. Oktav profilinde yer alan Ünvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıkladı;

"Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip gecicidir, esas olan vatanseverliktir."