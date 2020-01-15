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'te ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

'te ticareti yaptığı öne sürülen 7 zanlı tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.1.2020 13:42
Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu M.H, A.K, A.K, A.M.S.E, R.O, M.O. ve H.A'nın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç ve evlerinde, 135 bin 300 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

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Kilis'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı
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