Okulun devredildiği vakıf FETÖ imamının adresi çıktı

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Senegal'de FETÖ, kapatılan ancak Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devir sürecinde olan başkent Dakar'daki Bosphore Koleji kompleksini el altından bir üniversiteye kiralayarak okulun Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) geçmesini imkansız hale getirmeye çalışıyor.Eski Senegal Eğitim Bakanlığı Müfettişi Ahmed Sall, Bosphore Koleji binasının TMV'ye devrinin nasıl engellendiğini anlattı. Sall, "FETÖ'nün sözde Senegal imamı Adnan Hoşoğlu, okulların Türkiye'ye devredilmesinin önüne geçmek için Bosphore Koleji'nin hisselerinin yüzde 74'ünü Fransa merkezli Horizon Vakfı'na, yüzde 26'sını da Fransa yanlısı muhalif gazete Le Quotidien gazetesinin sahibi Senegalli iş adamı Madiambal Diagne'ye devretti. Horizon Vakfı'nın kayıtlı olduğu adres, Fransız vatandaşlığı bulunan Hoşoğlu'nun Fransa'daki ev adresi. Büyük bir aldatmaca söz konusu" dedi. Sall, FETÖ'nün öğrenci velilerinden TMV'yi protesto etmelerini istediğini, böylece "Senegal halkı FETÖ okullarının kapatılmasına karşıymış" gibi bir hava estirmeye çalıştığını aktararak "Örgüt bir üniversiteyle kiralama sözleşmesi imzaladı. Uygun zamanda okulu kullanıma çamak istiyorlar. Bizzet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girerse, FETÖ'cülerin bu hamlesi engellenebilir" dedi.