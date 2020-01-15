PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 14 Ocak 2020 tarihinde Erciş ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yapılan faaliyette 2014 yılından itibaren 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan ve 2017-2019 yılları arasında 'Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği' suçlarından aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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