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'da 20 düzensiz yakalandı

'ın Malkara ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 20 düzensiz yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 15.1.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 08:49
Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Malkara Bölge Trafik İstasyonu önünde uygulama yapan jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 59 ZL 749 plakalı panelvanın sürücüsü, ilçeye yaklaşık 3 kilometre kala araçtan inerek kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araçtaki kontrollerinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındaki Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı, lastik bot ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

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Tekirdağ'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
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