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merkezli 5 ilde operasyonu: 32 gözaltı kararı

merkezli 5 ilde satıcılarına yönelik şafak operasyonU düzenlendi. 32 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 07:58 ABONE OL
Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı

Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılığı (torbacılık) yaptığı öne sürülen 32 kişinin adresini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 eve şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başlarıyla kırılarak girildi.

Özel eğitimli narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerde çok sayıda şüpheli yakalandı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yayılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya gönderileceği bildirildi.

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Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı
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