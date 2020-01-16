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Baykar GM 'dan 'li Öztrak'a espirili yanıt

Baykar Genel Müdürü , "’dan motor gelmezse Akıncı uçmuyor" diyen 'li 'a ilginç bir cevap verdi. Bayraktar Ar-Ge'den, üretimden, teknolojiden anlamayanlara konuyu bir de karikatürle anlatmayı denedi. Bayraktar'ın paylaştığı karikatürde yerli ve milli İHA'lardan kaçan teröristlerin çığlıkları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 21:41 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 21:42 ABONE OL
Baykar GM Haluk Bayraktar'dan CHP'li Öztrak'a espirili yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak diğer CHP'lilerin olduğu gibi aynı hastalıkla yerli ve milli üretimimize karşı duran bir davranş sergiliyor. Son tweetlerinden birinde "Ukrayna'dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor, Almanya'dan motor gelmezse Altay tankı yürümüyor. Ama Erdoğan Saray'da savunma sanayinden bahsederken uçup, koşup, coşuyor." dedi.

Sosyal medyadaki bu paylaşım teröristleri sevindirirken terörle mücadele edenleri üzdü. Yerli ve milli çalışmaları küçümsemeyi alışkanlık haline getiren CHP zihniyetine Baykar Genel Müdürü Haluk bayraktar sosyal medyada paylaştığı bir karikatürle espirili bir şekilde cevap verdi.

İşte Haluk Bayraktar'ın o paylaşımı;

"Akıncı İHA'nın dizel motorunu TEI tasarlayıp üretti ve teslim etti.

Akıncı İHA'da kullanılan Ukrayna menşeili motorun ise ortak üretimi yapılacak.

Ar-Ge, Üretim, Teknoloji'den anlamayana bir de karikatürle anlatmayı deneyelim."
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Baykar GM Haluk Bayraktar'dan CHP'li Öztrak'a espirili yanıt
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