Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Borsa İstanbul'dan üç rekor

'dan üç rekor

, bugün 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 liralık işlem hacmi rekoru kırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 19:43 ABONE OL
Borsa İstanbul'dan üç rekor

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 22 milyar 699 milyon 550 bin 849 liralık işlem hacmi ve 2 milyon 165 bin 225 adet sözleşmeyle rekor seviyeye ulaşıldı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay vadeli sözleşmelerinde de 2 miyar 71 milyon 831 bin 563 liralık rekor seviye görüldü.

Son Dakika: Borsa İstanbul'dan yeni rekor! BIST 100 endeksi 122 bin seviyesini aştı

Son üç gündür üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi de 122.482,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanış rekorunu da 121.423,30 puana taşıdı.

BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 16,8 milyar lirayla rekor seviyeye ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul'dan üç rekor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN