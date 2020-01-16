Bunlar için ekmekle oynamak çok kolay

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Parasınıalamadığı için geçen yıl ocak ayında CHP'li Ataşehir Belediyesi önünde kendini ateşe veren Ramazan Karabacak (42) geçen bir yılda hayatının alt üst olduğunu söyledi. Karabacak, "Artık ne eskisi gibi çalışabiliyorum ne de iş bulabiliyorum. Ataşehir Belediyesi bir yılda hayatımı alt üst etti. Kiramı dahi ödeyemiyorum. Bunlar için insanın ekmeğiyle oynamak çok kolay" dedi.Ataşehir Belediyesi, Örnek Mahallesi'ndeki pazar yerinin yapımı için Canlar İnşaat adlı taşeron şirketle anlaşmış, kaynak ustası olan Ramazan Karabacak da burada çalıştıktan sonra alacaklarını firmadan istemişti. İddiaya göre firma, Karabacak'a Ataşehir Belediyesi'nden para alamadıklarını, onun için gidip belediyeden parasını istemesini söylemişti. Ancak belediyeden de hakkını alamayan çaresiz işçi, belediye önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmıştı.