CHP’den baskı ve zulme devam

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen HAK-İŞ Başkanlar Kurulu Toplantısında 31 Mart yerel seçimleri sonrasında mağdur edilen işçiler önemli bir başlık olarak masaya yatırıldı. Genel Başkan Mahmut Arslan, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının kendilerinin yakından ilgilendirdiğini belirterek "31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP ve HDP'ye geçen bazı belediyelerde sendikalarımıza yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

HAK-İŞ üyelerinin sendikalardan istifa ettirilmek için büyük bir baskı ve tehditle karşı karşıya kaldığını anlatan Arslan, "Baskılara direnen arkadaşlarımızın bir bölümü işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz sendikal baskılara direndiği için sürgün edilmiş, işten çıkarmanın yaşandığı işyerlerinde eylemler başlatılmıştır. Çeşitli etkinliklerle üyelerimize yönelik gerçekleştirilen baskı, tehdit, işten çıkarmalar ve sürgünler protesto edilmiştir. Bu durum Konfederasyonumuz tarafından da yakından takip edilmiş, sendikalarımızın gerçekleştirdiği eylem, yürüyüş ve protestolara Konfederasyonumuz da katılarak destek vermiştir. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın işe dönmesi konusunda yürütülen kampanyalara destek sağlanmış, işyerleri değiştirilmiş, sürgün edilen arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olunmuştur" diye konuştu.







6 BİN 327 İŞÇİ KOVULDU

Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımıza bağlı 109 işyerinde çalışan 29 bin 272 HAK-İŞ üyesinin baskı, tehdit, korkutmalar ve bir kısım engellemelerle sendikalardan istifa ettirildiğini söyleyen Arslan, "6 bin 327 arkadaşımız çeşitli sebeplerle belediyelerde işten çıkarıldı. Çıkarılan arkadaşlarımızın büyük bir bölümünün tazminat ve temel hakları ödenmeden işten çıkarıldılar. 350 HAK-İŞ üyesi arkadaşımız işyerlerinden istifa ettirilmek için uzak bölgelere sürgün edildi" dedi.



SMS İLE FESHEDİLDİ

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, işten çıkarılan işyerlerinde eylemlerin devam ettiğini kaydeden Arslan, "İstanbul'da bin 469 arkadaşımız herhangi bir hukuki takibat olmadan, herhangi bir soruşturma ya da kovuşturma olmadan, disiplin cezası olmadan sadece seçim öncesi işe alındıkları için iş akitleri tazminatsız ve uyarı yapılmadan SMS yoluyla iş akitleri feshedilmiştir. Arkadaşlarımız 140 gündür İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedirler. Bu mücadele, işe yeniden dönme mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

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