Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika Yargı Paketi ve Af Yasası açıklaması! Af yasası var mı? İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İkinci Yargı Paketi ve Af Yasası ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Bugün 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, binlerce mahkûm ve ailesini ilgilendiren birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Hatırlanacağı üzere Birinci Yargı Paketi daha önce meclisten geçmiş ve 30 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Hal böyleyken gözler İkinci Yargı Paketi ve Af Yasası'na çevrilmişti. Konuyla ilgili daha önce Adalet Bakanı, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak bugün 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Erdoğan, af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili vatandaşları heyecanlandıran son dakika açıklamalarında bulundu. Peki, Af Yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

AF YASASI VE İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

Haberimizin ayrıntılarından Başkan Erdoğan'ın af yasası ile ilgili son dakika açıklamalarına ulaşabilir, 'Af yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman çıkacak?' sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz…