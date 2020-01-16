Dolar çetesinden FETÖ izi çıktı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler geçen yıl temmuz ayında düzenledikleri operasyonda piyasa sürmek üzere basılan 271 milyon 150 bin sahte dolar yakalamıştı. Aralarında FETÖ'den ihraç edilen komiser B.Ç.'nin de bulunduğu 5 kişiyi soruşturan polis, sahte para çetesi lideri Ali A.'yı 30 Ekim'de Bulgaristan'a kaçarken Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalamıştı. Soruşturmaya FETÖ'nün karışması üzerine incelemeler derinleşti.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren polis, Ali A.'nın kardeşi Ömer A.'nın liderliğinde yeni bir sahte para basımı yapıldığını tespit etti. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Doğan'ın talimatıyla Kağıthane ve Sarıyer'de iki matbaaya baskın düzenlendi. 8 şüpheli yakalandı. Kesime hazır halde 127 milyon 500 bin sahte dolar ele geçirildi. Gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtilen sahte dolarların, Güney Amerika ve Afrika ülkelerindeki örgüt mensuplarına gönderilmek üzere FETÖ talimatıyla bastırıldığı iddia edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ömer A.'nın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çetenin FETÖ ile bağlantılarına yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU