Ekrem İmamoğlu’na vatan dersi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan tiyatro oyununu seyretmeye giden eşi Dilek İmamoğlu'nu savunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında yer alan profesör unvanını sildiğini açıklayan Oktav, "Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından unvanlarımı kaldırdım. Unvanlar gelir geçer, esas olan vatan sevgisidir" dedi. Terör suçunun da aralarında bulunduğu 12 ayrı suçtan cezaevinde bulunan Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile ünlü oyuncu Kadir İnanır birlikte izlemiş, Türkiye'nin her kesiminden bu isimlere tepki yağmıştı. Vatandaşın tepkileri üzerine İBB Başkanı İmamoğlu, "Benim eşimin masteri ve doktorası var. Nereye gideceğini iyi bilir" açıklamasında bulunmuştu