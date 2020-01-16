İşte İstanbul Havalimanı’nı hedef alan ve yalan söyleyenler!

A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Hikmet Öztürk'ün sunduğu "Memleket Meselesi" adlı programda, İstanbul Havalimanı'nı hedef alanlar açıklandı. Muhalefet partileri temsilcileri, emekli askerler ve sanatçılar; 7 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçağın, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkmasının ardından İstanbul Havalimanı'nın kullanılmadığını iddia etti.

İşte İstanbul Havalimanı’nı hedef alan kara propaganda

Sadece 7 Ocak'ta 1200 uçuş gerçekleşti ve 187 bin kişi İstanbul Havalimanı'ndan yararlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Deniz Harp Okulu Eski Komutanı Tuğamiral Türker Ertürk ve yönetmen Gani Müjde, 7 Ocak tarihinde İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kullanılmadığını iddia etti.

İSTANBUL HAVALİMANINI HEDEF ALAN SİYASİ, SANATÇI VE EMEKLİ ASKERLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Beyefendinin canı istedi havalimanı yaptı, Putin Atatürk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı"

CHP Sakarya Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Putin Atatürk Havalimanına indi. Şu an İstanbul'da çalışan tek havalimanı Atatürk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum...

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Engin Özkoç'un gerçek dışı olan tweetini paylaştı.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek: "Rusya Devlet Başkanı Putin'i İstanbul'a getiren uçak da Atatürk Havalimanı'na indi. Şunu gördük ki; #istanbulhavalimanı'nda uçaklar; yağmurlu havada, Karlı havada, Lodosta, Sisli havada iniş yapamıyor. Bugünün Yeni Havalimanı, yarının Kanal İstanbul'udur."

CHP Uşak Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Başkanvekili Özkan Yalım: "İstanbul'da şuan hiçbir havalimanı hizmet vermiyor. Türkiye'ye gelen Putin, sadece kargo uçaklarına hizmet veren Atatürk Havalimanı'na indi. Bilmem anlatabildik mi? #AtatürkHavalimanıAcılsın"

CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul'da havaalanlarında yolcu yoğunluğunun olduğunu savundu.

EMEKLİ TUĞAMİRAL ERTÜRK DUBAİ'DEKİ HAVALİMANINI İSTANBUL HAVALİMANI DİYE PAYLAŞTI!

Deniz Harp Okulu Eski Komutanı Tuğamiral Türker Ertürk, sel sonucu su basan Dubai'deki havalimanını İstanbul Havalimanı diye paylaştı ve "Kepazelik ötesi. Devletin malı deniz yemeyen domuz" ekonomik modelinin bir ürünü" iddiasında bulundu.

ERTÜRK'ÜN İKİNCİ TWEETİNDE DE YALAN SÖYLEDİ!

Türker Ertürk, söz konusu paylaşımın gerçek dışı olduğunun ortaya çıkmasının ardından sildi ve "Yanlış olduğunu anlayınca sildik! Hata yapmamızın nedeni İstanbul Hava Limanının bu hale defalarca düşmüş olmasıdır. Ormanlar ve doğa katledilerek sadece Atatürk adını silmek için fahiş fiyatlarla burasının yapıldığını, sert esen rüzgarlarda aciz duruma düştüğünü de biliyoruz!" ifadelerinin yer alan tweet paylaştı.

Türker Ertürk'ün, "İstanbul Hava Limanının bu hale defalarca düşmüş olmasıdır" şeklindeki iddiası da gerçeği yansıtmıyor. İstanbul Havalimanı, hiçbir zaman sel baskınına uğramadı. Atatürk Havalimanı da hala kullanımda bulunuyor.

GANİ MÜJDE DE TWEETİNİ SİLDİ, ÖZÜR DİLEMEDİ!

Yönetmen Gani Müjde de, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Bir saattir flight radardan pass geçilen uçuşları izliyorum. Sabiha Gökçen'de hiç pass yok. Bilimle inatlaşmanın haritası bu. Hakim kuzey rüzgarlarının İstanbul'a en şiddetli vurduğu yerdir Karadeniz kıyıları. Herkese kazasız belasız bir yolculuk gecesi diliyorum" iddiasında bulundu.

Gani Müjde, 7 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayollarına ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkması üzerine söz konusu tweetini sildi ve "Yeni hava limanında rüzgar çok fazla filan derken Sabiha Gökçen patladı iyi mi? Fırtına yüzünden uçak pistten çıkmış. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor.Neyse ki ölen olmadı. Buna da şükür" ifadelerinin yer aldığı tweet attı.

KILIÇDAROĞLU: UÇAĞIN İNMEDİĞİ YERE HAVALİMANI YAPAN BAŞKA ÜLKE GÖRDÜNÜZ MÜ SİZ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Aralık 2001 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapımına karşı çıkmış ve ''Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURİYET GAZETESİ İSTANBUL HAVALİMANINI ÖVEN TWEETİNİ SİLDİ

Cumhuriyet Gazetesi de, İstanbul Havalimanı'nda yolcular için başlatılan yeni hizmeti 'yanlışlıkla' övdüğü haberin paylaşımını Twitter'dan önce paylaştı, sonra sildi.

İSTANBUL HAVALİMANI 39 MİLYON 857 BİN 182 YOLCU TAŞIDI

İstanbul Havalimanı'nın ilk fazı, 29 Ekim 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla uçuşlara açıldı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl 52 milyon 578 bin 8 yolcu seyahat ederken, iç hatta 12 milyon 720 bin 826, dış hatta 39 milyon 857 bin 182 yolcu taşındı.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 35 MİLYON 472 BİN 852 YOLCU TAŞIDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 2019'da iç hatta 21 milyon 415 bin 596 dış hatta 14 milyon 57 bin 256 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan geçen yıl 35 milyon 472 bin 852 yolcu geliş-gidiş yaptı.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) VERİLERİNE GÖRE PAS GEÇEN UÇAK SAYISI

Atatürk Havalimanı 2018 Nisan - Aralık döneminde: 1016

İstanbul Havalimanı 2019 Nisan – Aralık döneminde: 620