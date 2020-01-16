Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Metin İyidil’e yeniden yakalama kararı

’e yeniden yakalama kararı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020
İstinaf mahkemesi tarafından beraatine hükmedilen eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İyidil, yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. İyidil'in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak beraat kararı verdi. Bu kararın ardından dün Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, başsavcılığa yakalama müzekkeresi yazarak, İyidil'in yakalanmasını istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Metin İyidil’e yeniden yakalama kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN