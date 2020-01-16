Metin İyidil’e yeniden yakalama kararı

İstinaf mahkemesi tarafından beraatine hükmedilen eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İyidil, yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. İyidil'in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak beraat kararı verdi. Bu kararın ardından dün Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, başsavcılığa yakalama müzekkeresi yazarak, İyidil'in yakalanmasını istedi.