‘Serbest bırak ve özür dile’

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mısır polisinin Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire ofisine baskın düzenleyip 4 çalışanı gözaltına almasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur. Bölgesel işbirliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı böylesi bir dönemde AA ofisine yapılan karanlık operasyon ifade hürriyetine açık saldırı, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir. Darbeci Sisi yönetiminin gözaltına alınan çalışanları bahanesiz serbest bırakması ve Türkiye'den özür dilemesi büyük bir mecburiyettir. Bu ayıp ve kabalığı kınıyor, Mısır'ın yanlıştan dönmesini temenni ediyorum."