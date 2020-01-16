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Son dakika: 'de atış eğitim esnasında : 2 şehit, 2 yaralı

'den gelen son dakika haberi yürekleri yaktı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre kazara 2 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz de yaralandı. MSB: Hakkâri bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.1.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 08:27
Son dakika: Hakkari'de atış eğitim esnasında kaza: 2 şehit, 2 yaralı

ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin (25) Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyündeki ailesine acı haber verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin şehadet haberi, Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyü Miyanyediler Mahallesi'nde oturan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli maden işçisi baba Satılmış, anne Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi'ye (18), Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun ve askeri yetkililer tarafından verildi. Oğlunun şehit haberini alan Satılmış Miyanyedi gözyaşlarını tutamadı. Satılmış Miyanyedi'yi köylüler teselli etmeye çalıştı. Anne Naciye Satılmış da acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

5 YILDIR SÖZLEŞMELİ ER

Şehit Sait Miyanyedi'nin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Sait Miyanyedi'nin 5 yıldır Sözleşmeli Er olarak Hakkari'nin Çukurca görev yaptığı öğrenildi.

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