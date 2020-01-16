Son dakika: Yunanistan’da Libya hüsranı: 'Kongo bile davet edildi ama..."

"TÜRKİYE'NİN DEĞİL BİZİM KOMŞUMUZDUR"



Yunanistan'ın pazar günü Berlin'de yapılacak Libya Konferansı'na davet edilmemesi, Atina'da hem tepki hem de endişe yarattı. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in daha önce "Libya, coğrafi açıdan Türkiye'nin değil, bizim komşumuzdur. Dolayısıyla, bu ülkedeki gelişmelerde söz sahibi olmak istiyoruz. Libya Konferansı'na katılmak istiyoruz" şeklindeki açıklamalarına ve Berlin nezdindeki girişimlere rağmen Atina'ya davet gelmedi. Yunan muhalefeti bunun üzerine hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

YUNANİSTAN DAVET EDİLMEDİ

Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) "Konferansa Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan davet edilmedi. Hükümet, Türkiye'nin uluslararası alanda tek başına kaldığını söylüyor, ama pek öyle olmadığı görülüyor. Yunanistan, egemenlik haklarını ilgilendiren bir konferansa katılamayacak. Hükümetin sorumluluğu büyük" dedi. Bu arada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki sınırlarına ilişkin mutabakat protokolüne karşı bölgede "ittifak" kurma çabasına giren Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Fas'ı ziyaret etti. Dendias, Cezayir ve Tunus'a da gidecek.

Hürriyet

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