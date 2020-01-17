AK Parti'den hileli gıdalarla ilgili son dakika açıklaması: Yeni kanun teklifi TBMM'de

ÜRÜN SORUMLULUĞU TAZMİNATI GELİYOR

AK Parti'de Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını aktardı.

VATANDAŞ GÜVENLİ ÜRÜNE ULAŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak."

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