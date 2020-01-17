Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 17, 2020
Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/jNOCaI0Bes