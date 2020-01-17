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Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimiz için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 14:29 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımında "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Albayrak'tan başsağlığı mesajı
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