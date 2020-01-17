Başkan Erdoğan İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, rejim güçlerinin İdlib'e saldırısıyla ilgili olarak "Bu rejimin ateşkesle alakalı adıma uymadığının açık ispatı" dedi. "Gelişmeler sıkıntı verici" diyen Erdoğan, İdlib'i Berlin Konferansı'nda gündeme getireceğini söyledi. Erdoğan, İmamoğlu'nun Kanal İstanbul mektubu için ise "Kişiye özel, açıklamam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"3 ŞEHİDİMİZ VAR, KARŞILIKSIZ BIRAKAMAYIZ"



Sadece İdlib deyip geçemeyiz kuzeye doğru koridorda sıkıntı var. 3 askerimiz şehit oldu. Bunu karşılıksız bırakamayız. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeteceğiz. İdlib'de 20'ye yakın sivil vatandaş şehit edildi. Bahane her zaman hazır, terör örgütleri orada şunu yapıyor bunu yapıyor. Hepsi yalan.

Kocasını kaybetmiş bir anne orada çadırların altında yer bulmaya çalışıyor, bunlar sivil.



Berlin Libya ağırlıklı gibi görünse de İdlib konusunu da gündeme getirmeyi düşünüyorum.

"HAFTER GÜVENİLİR BİR ADAM DEĞİL"

Bu adam (Hafter) güvenilir bir adam değil. Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Berlin'de bunu açıkça göreceğiz. Temenni ederim ki verdikleri sözlerin arkasında dururlar.

Başkan Erdoğan, İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili konuştu

"KİŞİYE ÖZEL MEKTUBU AÇIKLAMAM"

(İmamoğlu'nun mektubu) Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz. Gündemde olan bir konu olması nedeniyle söyleyeyim; Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz. Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, örneğin yurtdışından şu kadar bir yeri var vs... Hanımefendinin burada yeri yok, yalan. CHP'liler buradan yer kapatıyor diye haberler de var. Bu da benim konum değil. Parası olan alabilir.

"KANAL İSTANBUL İLE DÜNYAYA DERS VERİYORUZ"

Ülkemizde biz yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara biz bu arazilerimizin satışlarını açtık. Bizim derdimiz Kanal İstanbul ile dünyaya bir ders veriyoruz. Biz de şimdi çevremizi tehdit eden Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. İki yakasıyla faklı bir projelendirmeyle İstanbulumuz güzellik kazanacak.

"FİNANSMAN İÇİN CİDDİ ARAYIŞ YOK"

Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız. Finansman konusunda da ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız.

MERKEL İSTANBUL'A GELİYOR

24 Ocak'ta Almanya Başbakanı Merkel İstanbul'a gelecek."



ADİL ÖKSÜZ'ÜN BYLOCK YAZIŞMALARI...

Bu konuyla ilgili olarak tabii yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda MİT çok ciddi dayanışma içinde süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda fizanda olsa alır gelir gereğini yaparız.



TORUNLARIN KARNESİ NASIL?

Gerçekten ilk yarı bugün son buldu. Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Torunların da en küçüğünden en büyüğüne başarılı karneleriyle geldiler. Hepsi çok iyi. Maşallah bu da tabi bizler için iftihar vesilesi. Bu nesil başka olacak. Başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir. Bütün ailelere Rabbim yavruların mutluluğunu tattırsın diyorum."