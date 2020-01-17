CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Camii için hukuk süreci başladı

Bursa'da CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Mescidi'nin yeniden ayağa kaldırılması için mahkeme süreci devam ediyor.

1800'LÜ YILLARDA YAPILMIŞTI, 1938'DE CHP DÖNEMİNDE SATILDI!

1800'lü yıllarda yapılan Hoca Yusuf Camii, 1938 yılında satıldı. Ardından 3 parsele ayrılan mescit ve bahçesi eve dönüştürüldü. Ördekli Hamamı altındaki tarihi Hoca Yunus Mescidi bir süre sonra sahiplerininin evleri kullanmamasıyla birlikte tinercilerin mekânı haline geldi. Daha sonra yangın çıkmasıyla 4 duvarı kalan mescit mahalle sakinlerin şikâyetiyle 2018 yılında yıkıldı.

OTOPARK OLARAK KULLANILIYOR!

Şu ânda mescidin sadece batı kısmındaki duvarı ve bahçesindeki 2 katlı ev duruyor. Mescidin bulunduğu alan ise, mahalle sakinleri tarafından otopark olarak kullanılıyor.