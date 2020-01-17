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döneminde satılan için hukuk süreci başladı

'da 1938 yılında satılarak eve dönüştürülen Hoca Yusuf Mescidi'nin tekrar ayağa kaldırılması için kamulaştırma çalışmaları sürüyor. 1800'lü yıllarda yapılan , 1938 yılında satıldı. Ardından 3 parsele ayrılan mescit ve bahçesi eve dönüştürüldü. Ördekli Hamamı altındaki tarihi Hoca Yunus Mescidi bir süre sonra sahiplerininin evleri kullanmamasıyla birlikte tinercilerin mekânı haline getirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 09:37 ABONE OL
CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Camii için hukuk süreci başladı

'da döneminde satılan Hoca Yusuf Mescidi'nin yeniden ayağa kaldırılması için mahkeme süreci devam ediyor.

1800'LÜ YILLARDA YAPILMIŞTI, 1938'DE CHP DÖNEMİNDE SATILDI!

1800'lü yıllarda yapılan , 1938 yılında satıldı. Ardından 3 parsele ayrılan mescit ve bahçesi eve dönüştürüldü. Ördekli Hamamı altındaki tarihi Hoca Yunus Mescidi bir süre sonra sahiplerininin evleri kullanmamasıyla birlikte tinercilerin mekânı haline geldi. Daha sonra yangın çıkmasıyla 4 duvarı kalan mescit mahalle sakinlerin şikâyetiyle 2018 yılında yıkıldı.

OTOPARK OLARAK KULLANILIYOR!

Şu ânda mescidin sadece batı kısmındaki duvarı ve bahçesindeki 2 katlı ev duruyor. Mescidin bulunduğu alan ise, mahalle sakinleri tarafından otopark olarak kullanılıyor.

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CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Camii için hukuk süreci başladı
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