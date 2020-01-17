CHP’liler Kanal İstanbul güzergahında arsa kapatıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan İstanbul'u boğazda olabilecek facialardan korumak için Kanal İstanbul'a ihtiyacı olduğunu anlattı.

Bilimsel çalışmalar ve ÇED raporlarına göre, İstanbul için bu projenin bir kazanım olacağını savunan Özkan, "Olası gemi kazalarını önlenmek suretiyle İstanbul'un havası, suyu ve denizi korunmuş olacaktır. Kanal İstanbul güzergahında yapılacak çevre çalışmaları da herhangi bir tehlike oluşturmadığı da raporlarla bilimsel olarak ortaya koyulmuştur" dedi. Özkan, Kanal İstanbul'un, 2011 genel seçimlerinde, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer aldığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı 2011 seçimlerine giderken, 'İstanbul ciddi risk altındadır ve bunun için de İstanbulluya Kanal İstanbul sözü veriyoruz' dedi. 2011'den günümüze kadar tam 9 seçim gerçekleşti. Her seçimde Cumhurbaşkanımız İstanbullu vatandaşlarımıza Kanal İstanbul'u anlattı. Halk, 9 seçimde zaten 'Kanal İstanbul' onayını verdi" dedi.







Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını da iddia eden Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP'lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" ifadelerini kullandı.

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