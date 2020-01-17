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’da operasyonu:1 şüpheli yakalandı

’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, 1,5 kilogram toz esrarla birlikte çeşitli maddeler ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:55 ABONE OL
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüpheli A.K. tespit edilerek ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramada 1 kilo 500 gram toz esrar,30 gram kubar esrar,20 gram kenevir tohumu, 4 adet ecstasy hap,3 adet kova düzeneği,2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjör ile 20 adet mermi ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen şüphelinin ifadesinin ardından uyuşturucu maddi ticareti ve 6136 sayılı Silahlı Kanuna Muhalefet suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu:1 şüpheli yakalandı
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