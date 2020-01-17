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Hainlerden bomba yüklü araçla tuzak: 3 şehit

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM Gündem
Giriş Tarihi: 17.1.2020 ABONE OL
Hainlerden bomba yüklü araçla tuzak: 3 şehit
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin Suluk beldesindeki hain saldırıda; Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, askerlerin Barış Pınarı Harekât Bölgesi'ndeki yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olduğu bildirildi. Şehit Binbaşı Tombul'un Eskişehir'deki babaevine, acı haberin alınmasının ardından Türk bayrakları asıldı. İki çocuk babası şehidin eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Teğmen Bilir'in (29) 3 kardeşinin olduğu, 6 ay önce babası Bahattin Bilir'i kaybettiği öğrenildi. Evli olan Bilir bugün Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanacak. Uzman Onbaşı Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi. Şehidin bir ay önce evlendiği öğrenildi.

HAKKÂRİ'DE DE 2 ŞEHİT
Hakkâri'de ise Irak sınırında bulunan Bayrak Tepe Üs Bölgesi'ndeki el bombası atış eğitimi sırasında, bir el bombası kazayla patladı. Sözleşmeli erler Tolga Kaplan (28) ve Sait Miyanyedi (25) şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Öte yandan Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe Harekâtı' kapsamında Hakurk Vadisi'nde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Hainlerden bomba yüklü araçla tuzak: 3 şehit
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